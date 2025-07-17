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菲律賓外海熱帶低氣壓漸強 多處發生淹水及土石流

中央社／ 馬尼拉17日專電

熱帶低氣壓「克里辛」（Crising）在菲律賓東岸成形，在中部宿霧省多處引發淹水土石流，預料明天將為大馬尼拉地區帶來大雨。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）下午5時發布的報告，「克里辛」位於呂宋島南端東北方335公里處，以每小時30公里的速度向西北西方向前進，有可能於今晚8時成為熱帶風暴，經巴士海峽吹往海南島。

「克里辛」近中心風速每小時為55公里，瞬間風速可達每小時70公里。

菲律賓氣象局對呂宋島10多個省、市、鎮發布1號颱風警報，部分地區降雨量可達100毫米至200毫米，大馬尼拉地區明天降雨量可達50毫米至100毫米，低窪地區可能淹水、山區可能發生土石流。

菲律賓災難風險減緩暨管理委員會（NDRRMC）今天在一份報告中說，惡劣天候已在宿霧省引發3起土石流事件，19處發生淹水，17條道路和1座橋樑無法通行，並有5個家庭流離失所。

另一方面，菲律賓海岸防衛隊稱，菲律賓中部的維薩亞斯（Visayas）地區有3艘渡船、114艘貨船無法出航，兩艘渡船臨時靠港避風，200多名乘客的行程受到影響。

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