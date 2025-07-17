南韓百年一遇暴雨釀災 時雨量創1904年以來紀錄
南韓氣象廳表示，部分地區今天遭到豪雨襲擊，其中一個地區甚至創下1904年開始有完整紀錄以來最高時雨量。
7月出現梅雨在南韓是常態，但官方氣象數據顯示，忠清南道3個區域本週遭遇有紀錄以來數一數二高時雨量。
西部瑞山市（Seosan）一帶降雨高峰時創下114.9毫米的時雨量。氣象廳官員向法新社表示，「這通常是百年一遇的程度」，還說這是1904年以來最高時雨量紀錄。
這名官員同時表示，這場豪雨是因「濕暖空氣沿北太平洋高壓邊緣流入，造成大氣強烈不穩定」所致。
在廣電機構播出瑞山市嚴重水患的影像中可以看到，市場、公寓大樓被大水淹沒，停放的車輛也沒入水中。
在同樣位於忠清南道的洪城郡（Hongseong），由於一條鄰近的溪流水位暴漲，當局今天凌晨命令居民「立即撤離到安全地點」，當地幾間學校和幼兒園也停課。
在距首爾南方約50公里的烏山巿（Osan），一座高架橋10公尺高的護牆坍塌，造成一名駕駛不幸喪命。
忠清南道還傳出山崩，有兩人獲救。
南韓夏季梅雨季期間常有水患來襲，但通常防災準備充分，罹難人數相對少。
科學家指出，氣候變遷使得全球天氣事件更加極端且更頻繁。
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