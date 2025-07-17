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落於地表機率微乎其微　地球最大火星隕石1.2億落槌

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

迄今為止全球發現最大且極其罕見的一塊火星碎片今天在紐約蘇富比（Sotheby）拍賣會上，以430萬美元（約新台幣1億2650萬元）售出。

英國廣播公司（BBC）報導，國際拍賣公司蘇富比說，這塊隕石名為NWA 16788，重達24.5公斤，長度將近38.1公分。

蘇富比說，這塊隕石於2023年11月在西非國家尼日一處偏遠地區被發現，體積比迄今發現的第2大火星碎片大了70%。

隕石是小行星或彗星穿越地球大氣層後留下的岩石殘骸。

蘇富比形容這塊紅褐色的隕石「極其罕見」，目前在地球上發現的火星隕石僅約400塊。

蘇富比科學及流行文化部門主管海頓（CassandraHatton）在上傳至網路的影片中說：「這是地球上最大的火星碎片，它從那裡（火星）來到這裡（地球）的機率可說是微乎其微」。

她說：「別忘了地球表面約有70%被水覆蓋，所以我們非常幸運，這塊隕石落在陸地上，而不是掉在海中央，我們才能找到它。」

她也在影片中說到：「我們手上有的火星樣本尺寸都很小。這不僅是奇蹟般地發現，更是一個龐大的資料庫，有助我們揭開火星的奧秘」。

由於買家身分未被揭露，目前尚不清楚這塊隕石的最終去向。

蘇富比說，加上稅金和其他費用後，這塊隕石總價約為530萬美元。

今天的拍賣會共展出100多件標的，其中侏羅紀晚期的角鼻龍骨架以2600萬美元的價格拍出，厚頭龍頭骨則以140萬美元落槌。

隕石 蘇富比 火星

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