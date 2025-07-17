中馬互免簽證協定正式生效
中國與馬來西亞互免簽證協定今天正式生效。在此之前，馬國自2023年底對中國公民實施入境30天內免簽證措施，試行期間赴馬中國遊客達380萬人次，中國成為馬國在東協國家之外最大遊客來源國。
綜合01等港媒今天報導，中馬於4月16日簽署互免簽證協定，協定17日正式生效，意味中國和馬來西亞正式邁入「免簽時代」。持有效的中國公務普通護照、普通護照和馬來西亞普通護照，若以休閒旅遊等為目的，可免辦簽證，在締約另一方入境、出境或過境，停留不超過30天，且每180天累計停留不超過90天。
中國自2023年12月1日起開始對馬來西亞持普通護照民眾試行單方面免簽政策，馬來西亞也於同日對中國公民實施入境30天內免簽證的便利措施。試行期間，據馬國統計，2024年赴馬中國遊客達380萬人次，中國成為馬來西亞在東南亞國家協會（ASEAN）國家之外最大遊客來源國。
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