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宇宙新行星系統 可追溯太陽系誕生起源

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
行星系統示意圖。天文研究發現，宇宙中一顆類太陽恆星HOPS-315，其與太陽系形成初期的模樣相似。（Photo by Guillermo Ferla on Unsplash under C.C License）
行星系統示意圖。天文研究發現，宇宙中一顆類太陽恆星HOPS-315，其與太陽系形成初期的模樣相似。（Photo by Guillermo Ferla on Unsplash under C.C License）

宇宙中一顆類太陽恆星，最終形成新的行星系統！天文研究發現，距離地球1300光年的類太陽恆星HOPS-315，其擁有形成行星所需的重要礦物質，並與太陽系形成初期的模樣相似。專家指出，該研究首次確定行星圍繞太陽以外的恆星，有機會追朔太陽系誕生起源。

HOPS-315類太陽恆星

EarthSky》報導，一顆距離地球1300光年的類太陽恆星HOPS-315，在其形成過程所遺留的紅外線塵埃和碎屑流中，科學家發現微小的熱礦物質，而這些礦物質最終會形成新的行星系統。對此，該系統展示行星誕生的初始階段，甚至與地球所處的太陽系相似。

事實上，HOPS-315是一顆橙矮星，質量僅為太陽的60%，至今仍不斷生長並由熱氣流滋養。美國普渡大學天文物理學家范特霍夫指出，HOPS-315系統看起來很像太陽系形成初期的樣子，並且是目前探測太陽系內部的最佳系統之一。

新恆星形成過程

ScienceAlert》報導，恆星本身是由太空中的稠密分子氣體和塵埃雲所形成，當這些物質足夠密集時會引發重力塌縮，最終形成恆星的種子。接著，隨著新生恆星的旋轉，其周圍物質會聚結成持續旋轉的圓盤，為恆星生長提供所需能量。

隨著恆星持續增長，恆星風會將周圍物質推到恆星無法觸及的地方，使其繼續繞著恆星運行、冷卻並聚集在一起，這就是行星形成過程的開始。

荷蘭萊頓大學天文學家麥克盧爾表示，該研究首次確定了行星圍繞太陽以外的恆星，透過觀察HOPS-315在不同階段的發展，以及其初期形成的時刻，有機會追朔太陽系誕生起源。

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科學家 星系 太陽系

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