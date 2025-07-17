快訊

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

國票金擬增資樂天銀是瞄準改選？從日方股東態度看端倪

爆林俊憲訂陸貨 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

阿拉斯加外海7.3地震一度海嘯警報　小鎮居民撤離

中央社／ 洛杉磯16日綜合外電報導
美國地質調查所（USGS）說，美國阿拉斯加州外海今天發生規模7.3地震，引發海嘯警報，但後來已解除。美聯社
美國地質調查所（USGS）說，美國阿拉斯加州外海今天發生規模7.3地震，引發海嘯警報，但後來已解除。美聯社

美國地質調查所（USGS）說，美國阿拉斯加州外海今天發生規模7.3地震，引發海嘯警報，但後來已解除。據報小鎮西華德（Seward）居民在接獲警報後曾撤離到高處。

法新社報導，美國地質調查所說，地震是在當地時間12時37分左右發生，震央位於小鎮沙角市（SandPoint）以南約87公里處，震源深度約為20公里。

有關當局起初在地震後向南阿拉斯加與阿拉斯加半島發布海嘯警報（warning），但之後調降為海嘯預警（advisory），然後整個解除。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，社群媒體上相關影片顯示，西華德民眾在下午接獲海嘯警報後撤離到高處。

美國國家海嘯警報中心（National Tsunami WarningCenter）在地震過後約2小時發出的訊息中說：「對南阿拉斯加沿海地區與阿拉斯加半島發布的海嘯預警已取消。」

美國地質調查所表示，這起地震過後，還發生了10多起餘震，最新一起餘震規模為5.2。

國家海嘯警報中心說，海嘯警報與預警僅針對阿拉斯加沿岸地區發布，更遠的地方沒有受到影響。

國家海嘯警報中心表示，在沙角市觀測到最大波高6.1公分的海嘯，但仍建議受影響地區的居民注意危險。

國家海嘯警報中心說：「在地方緊急應變官員指示安全之前，請勿再度進入危險地區。」

阿拉斯加 警報 海嘯

延伸閱讀

美國阿拉斯加州近海規模7.3地震 發布海嘯警報

《親密之海》不只激情！瑞瑪席丹從阿拉斯加到紐約挑戰「沒黑夜」人生

末日預言「真有海嘯怎麼辦」？氣象署曝逃生4準則：提升存活機會

瑞瑪席丹赴阿拉斯加拍戲 挑戰冰川游泳

相關新聞

阿拉斯加外海7.3地震一度海嘯警報　小鎮居民撤離

美國地質調查所（USGS）說，美國阿拉斯加州外海今天發生規模7.3地震，引發海嘯警報，但後來已解除。據報小鎮西華德（Se...

比利時電音盛會開幕前夕發生火災！主舞台燒光光

比利時安特衛普市附近舉辦的電音盛會「明日世界電子音樂節」，明天將有數以千計的電子舞曲愛好者蜂擁而至，但主舞台今天遭火災燒...

中國男赴泰國談「人口販賣生意」反遭綁架 家屬拒付贖金慘被撕票

泰國清邁府湄林縣周一（7月14日）發生一宗叢林棄屍案，死者為一名中國籍男子。泰國警方16日公佈中國男子遇害前影像，並公開案件細節發現，死者遭生意夥伴綁架，疑因家屬未能支付贖金而被撕票。

阿拉斯加外海7.3地震　海嘯警報降級為「海嘯預警」

美國地質調查所（US Geological Survey）表示，美國阿拉斯加州外海今天發生規模7.3地震，觸發海嘯預警。...

哈利波特中飾演「妙麗」 艾瑪華森因屢屢超速被吊銷駕照半年

在電影《哈利波特》系列飾演女主角妙麗的女星艾瑪華森因超速駕駛，累積計點，被吊銷駕照六個月。艾瑪華森去年7月31日晚間在英...

從爆買轉變到走馬看花 高端陸客為何不再愛日本？

日本觀光人數創新高，2024年高達3687萬人次，大陸金字塔頂端的遊客卻逐漸遠離。曾經熱愛文化體驗與奢侈購物的中國旅客，為何只剩拍照打卡及走馬看花？業界專家探討這10年間陸客心態與軟硬體的變化。 觀光無疑已是日本重要的產業，其中日本政府最重視的是高附加價值旅客，客觀定義為每人消費金額超過100萬日圓（約台幣20.2萬元）。日本政府觀光局（JNTO）指出，高附加價值旅客不只是旅行消費高，是一群透過旅行體驗接觸當地傳統、文化與自然，汲取知識得到啟發的旅行者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。