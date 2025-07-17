阿拉斯加外海7.3地震一度海嘯警報　小鎮居民撤離

美國地質調查所（USGS）說，美國阿拉斯加州外海今天發生規模7.3地震，引發海嘯警報，但後來已解除。據報小鎮西華德（Seward）居民在接獲警報後曾撤離到高處。

法新社報導，美國地質調查所說，地震是在當地時間12時37分左右發生，震央位於小鎮沙角市（SandPoint）以南約87公里處，震源深度約為20公里。

有關當局起初在地震後向南阿拉斯加與阿拉斯加半島發布海嘯警報（warning），但之後調降為海嘯預警（advisory），然後整個解除。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，社群媒體上相關影片顯示，西華德民眾在下午接獲海嘯警報後撤離到高處。

美國國家海嘯警報中心（National Tsunami WarningCenter）在地震過後約2小時發出的訊息中說：「對南阿拉斯加沿海地區與阿拉斯加半島發布的海嘯預警已取消。」

美國地質調查所表示，這起地震過後，還發生了10多起餘震，最新一起餘震規模為5.2。

國家海嘯警報中心說，海嘯警報與預警僅針對阿拉斯加沿岸地區發布，更遠的地方沒有受到影響。

國家海嘯警報中心表示，在沙角市觀測到最大波高6.1公分的海嘯，但仍建議受影響地區的居民注意危險。

國家海嘯警報中心說：「在地方緊急應變官員指示安全之前，請勿再度進入危險地區。」