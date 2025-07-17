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比利時電音盛會開幕前夕發生火災！主舞台燒光光

中央社／ 布魯塞爾16日綜合外電報導
比利時安特衛普市電音盛會「明日世界電子音樂節」，主舞台遭火災燒毀，濃煙密布。 美聯社／摩根·赫爾曼斯攝影
比利時安特衛普市電音盛會「明日世界電子音樂節」，主舞台遭火災燒毀，濃煙密布。 美聯社／摩根·赫爾曼斯攝影

比利時安特衛普市附近舉辦的電音盛會「明日世界電子音樂節」，明天將有數以千計的電子舞曲愛好者蜂擁而至，但主舞台今天遭火災燒毀。主辦方表示無人傷亡，活動如期舉行。

根據法新社，明日世界電子音樂節（Tomorrowland）主辦方說，沒有人員受傷，強調活動依然會在接下來的兩個周末登場。

預計有大約10萬名參與者將湧入距離港口城市安特衛普市（Antwerp）以南約16公里的博姆鎮（Boom），許多人計畫在這裡搭建帳篷。

主辦方表示，明日世界電子音樂節的「夢幻小鎮」（DreamVille）營區將按原定計畫於明天開放。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，音樂節現場附近的居民說：「這是全年最盛大的活動之一，我們城鎮很小，所以要歡迎來自世界各地的人們前來，這真的很瘋狂，也很有趣。這場火災是件大事，當下博姆鎮的每個人都嚇了一跳。」

數百名消防員全力撲滅主舞台火勢。安特衛普市檢察官表示，雖然這場火災看起來是意外所致，他們目前已展開調查。

明日世界電子音樂節由2名比利時兄弟在20年前創辦，現已成為享譽國際的品牌。除了比利時夏季主場，冬日音樂節目前在法國阿爾普迪埃茲（Alped'Huez）的滑雪勝地舉行，另一場則在巴西舉辦。

音樂 火災 比利時

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