曾是15年繭居族…新手舅舅夜間守護雙胞胎寶寶 網友看到落淚

根據日媒「ねとらぼ」的報導，曾經長達15年幾乎足不出戶的 YouTuber「Hiro」，最近在頻道上分享深夜幫忙照顧哥哥家雙胞胎寶寶的影片，內容溫馨感人，已吸引將近30萬次點閱，不少網友留言表示「感受到滿滿的愛」、「看了忍不住落淚」。

Hiro從小因自律神經失調，國小起便無法正常上學，後來也因此中輟。雖然病情至今未完全康復，他仍努力生活，並透過YouTube頻道「ひろの日陰暮らし」分享自己的日常，希望能為有相似經歷的人帶來一絲希望。

這次他特地到哥哥家，幫忙照顧剛出生不久的雙胞胎寶寶。由於新生兒需要24小時照顧，爸媽幾乎沒辦法好好休息，Hiro主動伸出援手，利用自己因疾病造成日夜顛倒的作息，負責幫忙夜間的照顧。影片中，他準備奶瓶、餵奶、幫寶寶拍嗝，也細心記錄每次哺餵與換尿布的時間。等寶寶睡著後，他才簡單煮味噌湯配納豆飯當宵夜。不過用餐途中又被哭聲打斷，他立刻放下碗筷起身安撫，溫柔的一一照料兩個小寶貝，整晚幾乎沒有闔眼。

Hiro在這段過程中也有深刻的感觸，「我之所以能活著，是因為當年也有人這樣愛我、照顧我。」影片上線後，不少網友留言大讚他的細心與溫柔，「這樣的舅舅太讓人感動了」、「比新手保母還厲害」、「寶寶有你真幸福」，還有人說：「如果我育兒時也有這樣的幫手就好了」。他說這次的育兒經驗，讓他感受到家庭的溫暖與責任，也很珍惜這樣的機會。