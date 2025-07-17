阿拉斯加外海7.3地震　海嘯警報降級為「海嘯預警」

日本觀光人數創新高，2024年高達3687萬人次，大陸金字塔頂端的遊客卻逐漸遠離。曾經熱愛文化體驗與奢侈購物的中國旅客，為何只剩拍照打卡及走馬看花？業界專家探討這10年間陸客心態與軟硬體的變化。 觀光無疑已是日本重要的產業，其中日本政府最重視的是高附加價值旅客，客觀定義為每人消費金額超過100萬日圓（約台幣20.2萬元）。日本政府觀光局（JNTO）指出，高附加價值旅客不只是旅行消費高，是一群透過旅行體驗接觸當地傳統、文化與自然，汲取知識得到啟發的旅行者。

2025-07-17 08:00