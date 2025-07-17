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阿拉斯加外海7.3地震 海嘯警報降級為「海嘯預警」
美國地質調查所（US Geological Survey）表示，美國阿拉斯加州外海今天發生規模7.3地震，觸發海嘯預警。這起地震相對淺層，震源深度約為20公里。
法新社報導，美國地質調查所說，地震是在當地時間12時37分左右發生，震央位於小鎮沙角市（SandPoint）以南約87公里處。
有關當局起初在地震後向南阿拉斯加與阿拉斯加半島發布海嘯警報（warning），但之後調降為海嘯預警（advisory）。
美國國家海嘯警報中心（National Tsunami WarningCenter）表示，海嘯預警針對的是「南阿拉斯加、阿拉斯加半島，以及從阿拉斯加甘迺迪入口（KennedyEntrance）到阿拉斯加烏尼馬克海峽（Unimak Pass）的太平洋沿岸地區」。
國家海嘯警報中心建議這個地區的民眾「遠離水域、海灘以及港灣、碼頭、防波堤、海灣與水灣」。
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