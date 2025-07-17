哈利波特中飾演「妙麗」 艾瑪華森因屢屢超速被吊銷駕照半年
在電影《哈利波特》系列飾演女主角妙麗的女星艾瑪華森因超速駕駛，累積計點，被吊銷駕照六個月。艾瑪華森去年7月31日晚間在英國牛津一處限速30英里的區域以38英里的時速駕駛。
這位現年35歲、目前為學生的艾瑪華森，16日在海威科姆地方法院被判罰款1,044英鎊。法庭得知，艾瑪華森在此次超速事件前，駕照上已有9分扣點。
《每日郵報》報導，這是艾瑪華森在不到兩年內的第四次駕駛違規。她因2023年10月、11月及2024年1月的違規行為而被扣分。
2024年7月的這起事件發生在牛津一條限速道路上，艾瑪華森目前正在該地攻讀博士學位。據《每日郵報》報導，她當時駕駛一輛價值3萬英鎊的奧迪S3。
艾瑪華森的律師馬克哈斯拉姆在法庭上表示，當事人目前是學生，並說：「她有能力支付罰款。」
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