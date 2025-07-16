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飛機駕駛艙裝錄影設備 IATA理事長：有助事故調查

中央社／ 新加坡16日綜合外電報導

國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希（Willie Walsh）今天表示，在飛機的駕駛艙中安裝錄影設備，以協助事故調查，是一項「強而有力的主張」。

據法新社，上個月印度航空（Air India）空難的初步調查報告日前公布，指出客機的引擎燃油開關曾被關閉。報告公布後，華爾希今天發表了這番評述。

印度航空事故調查局（Aircraft Accident InvestigationBureau, AAIB）本月12日公布初步調查報告，報告中並未做出結論，也未歸咎責任。但報告中提到，其中一名機師詢問另一名機師為何切斷燃油，被詢問的機師則回應自己並未這麼做。

這起發生在6月12日的空難造成機上241人罹難，僅1人生還。地面上則有19人不幸喪生。

華爾希曾經擔任商業航空公司機師，他表示理解機師對於在駕駛艙內安裝錄影設備的抗拒，「這件事尚未在IATA內部討論，但就我個人的立場，我認為在駕駛艙安裝錄影設備以協助事故調查，具有強而有力的理由。除了影像紀錄，再加上語音紀錄，很可能會大幅協助調查人員釐清事故原因」。

當被問到IATA是否會建議重新設計駕駛艙，以防止引擎燃油開關被意外關閉，華爾希說，IATA將等待更詳細的報告，而不會進行臆測。

華爾希表示：「我認為重要的是，我們應讓事故調查人員進行全面且妥善的調查，並等待他們公布報告，然後再在那個階段處理相關事宜。」

不過他也讚揚這份初步調查報告，稱其「所包含的資訊超出大多數人的預期」。

空難 機師

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