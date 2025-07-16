日本第173屆芥川賞、直木賞 睽違27年雙雙從缺

日本文學振興會主辦的第173屆芥川賞及直木賞評選會今天在東京築地的料亭「新喜樂」舉行，結果兩個獎項皆宣布「無人獲獎」。這是自1998年的第118屆以來，睽違27年雙雙從缺，也是史上第6次兩獎同時無人獲獎。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞同為每年頒發兩次，獎金各100萬日圓。

讀賣新聞報導，第173屆芥川賞有4部入圍作品，分別是41歲、美國出身但以日文創作的古格里·海茲涅（Gregory Khezrnejat），以作品「Trajectory（軌跡）」第二度入圍。30歲的駒田隼也，以「如果是鳥的夢（暫譯）」首次入圍、31歲的向坂鯨，以「跳舞吧，朝著比愛更痛的地方（暫譯）」第二次入圍，以及21歲的日比野可雷子（音譯），以「無盡的光之加法（暫譯）」首次入圍。

直木賞的入圍作品多達6部，包括新聞記者出身的塩田武士作品「跳舞跳累了（暫譯）」，以及「孤狼之血」作者柚月裕子，以「逃亡者朝北方前進（暫譯）」入圍。然而，合計10部作品都沒有獲得評委青睞。

直木賞上次無人獲獎是在2007年的第136屆，睽違18年從缺；芥川賞上次是2011年第145屆，時隔14年從缺。上一次兩獎同時從缺是在1998年第118屆。

直木賞評選委員、作家京極夏彥表示，「這次評選非常困難。通常只需要1到2小時，最長也就3小時，但這次花了4小時，實在罕見。因為各作品實力相當，最終全體評選委員一致決定，沒辦法只選出其中一部作品，真的很遺憾」。

芥川賞評選委員川上弘美表示，「有些人說，芥川賞應該有一些新嘗試和新視角。雖然每部作品都有些新視角和嘗試，但整體來說還是感覺應該更突破。無法選出得獎作品，對此感到十分遺憾」。