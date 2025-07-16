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日本又見熊出沒！高球賽被迫喊停 去年遭遇野生熊事件數創新高

中央社／ 東京16日綜合外電報導
去年日本野生熊與人類遭遇事件數創新高。截至去年4月為止的一年間，有219人遭到襲擊，其中6人喪生。 示意圖／路透社
去年日本野生熊與人類遭遇事件數創新高。截至去年4月為止的一年間，有219人遭到襲擊，其中6人喪生。 示意圖／路透社

日本一項高爾夫球賽今天目擊「熊出沒」，主辦單位因而取消開幕日賽程。這是過去兩個月內，第2次因熊入侵而被迫中斷高球賽。

法新社報導，日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）的「明治安田女子高球錦標賽」（MeijiYasuda Ladies tournament）今天上午在仙台經典高爾夫球俱樂部（Sendai Classic Golf Club）舉行之際，這隻熊在第一洞發球台附近出沒。

原定今天舉行的職業業餘配對賽當場取消，主辦單位後來也決定取消明天開幕日的正式比賽賽程。

主辦單位表示，尚在商討總獎金1億日圓（約67萬美元）的這項錦標賽後續賽事將進行或取消。

賽事官網的聲明指出：「星期三（16日）通報球場目擊熊出沒，為了保障參與者、選手與工作人員的安全而取消配對賽。」

「為確保安全並斟酌後續對策，我們決定取消星期四開幕日的比賽。從星期五開始的賽事細節一經決定就會宣布。」

今年5月，日本女子職業高爾夫次級巡迴賽Step UpTour於中部舉行的雙野女子賽（Twinfields LadiesTournament）也曾因球場出現熊蹤而取消最後一回合比賽。

緊接著在6月，一隻熊闖進日本一個機場跑道，導致航班取消，這座機場當天關閉。

去年日本野生熊與人類遭遇事件數創新高。截至去年4月為止的一年間，有219人遭到襲擊，其中6人喪生。

職業 機場 棕熊 日本

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