開冷氣還是熱？搭配電風扇有技巧 日本大金曝「擺這處」降溫更有感

夏日飆高溫，許多人習慣開冷氣抗暑，但房間怎麼吹都不夠涼，單靠空調恐不夠力！日本媒體指出，許多人習慣將冷氣搭配電扇使用，不僅能讓空間更快降溫，還能節省用電。不過電風扇擺放的位置有技巧，日本大金工業建議，電扇「背對冷氣的出風方向」擺放，能讓降溫更有感。

日媒grape報導，針對冷氣與電風扇搭配使用時「電扇應擺放在哪個地方」，日本大金工業受訪時建議，可將電風扇或循環扇背對冷氣出風口的位置，並朝著想要送風的方向擺放，這樣可讓冷風送得更遠，比起調低冷氣溫度，能更有效地讓房間降溫。

日本大金工業指出，冷氣與電扇併用還有另一項好處，那就是「在抑制用電量的同時，降低體感溫度」。由於人只要吹到風就會有涼爽感，夏季走進悶熱的房間時，先不急著調低冷氣的設定溫度，可先使用電風扇來降低體感溫度，這樣的作法也有助於減少電力消耗。

報導也提到，若覺得電風扇的風太冷，也可移動位置、將電扇對著牆壁吹，這樣風打到牆壁後會減弱，吹出來的涼風也會相對柔和一些，且能維持舒爽的涼感。