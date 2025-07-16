快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足傳霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒開鍘教練：全面檢討

消暑神器變凶器？手持風扇藏1危機她在電車上直喊痛 日網怒：該禁用

聯合新聞網／ 綜合報導
不少日本通勤族分享，曾在人潮擁擠的電車上，看到女生的頭髮被捲入手持風扇的狀況。示意圖／AI生成
不少日本通勤族分享，曾在人潮擁擠的電車上，看到女生的頭髮被捲入手持風扇的狀況。示意圖／AI生成

夏日外出悶熱難耐，手持風扇成了不少人消暑的必備工具，然而使用不慎恐藏危機！日本不少通勤族抱怨，在人多的電車上曾發生頭髮被捲入他人風扇的狀況，不僅痛到哀號，還可能造成小規模混亂。類似事件頻傳，部分乘客氣得直呼，「在滿員電車裡應該全面禁用手持風扇！」

根據日媒「Bengo4.com」報導，許多人為了降溫，會在電車內使用手持風扇，但一不小心便可能釀成事故。近來在社群平台，不少人反應「頭髮被附近乘客的手持風扇捲進去」的狀況，許多人也紛紛留言分享自己的血淚史，也喊話「希望在擁擠的電車裡禁用手持風扇」。

有乘客指出「在擁擠的電車上，頭髮被後面民眾的手持風扇捲入」、「在電車上聽到有女生喊『好痛』，才發現她的頭髮被捲進手持風扇裡」、「我的頭髮被捲進手持風扇裡，對方是一個女高中生，真沒想到有人會在這麼近的距離，在我背後使用風扇」。

東京地鐵的公關負責人表示，過去1年來，接獲多起乘客反應手持風扇使用的相關意見，包含頭髮被捲入、吹來的風令人不舒服等，但目前尚未針對手持風扇的使用設下特別限制。

日本消費廳則於去年6月提醒，民眾在人多的場所使用手持風扇應多加留意周圍狀況，例如對著脖子往後吹或隨意揮動風扇時，皆可能不慎將他人的頭髮、繫繩的衣物等捲入，具有一定的危險性，呼籲「使用前務必確認周遭情況」。

頭髮 通勤族 日本 抱怨 女生 地鐵

延伸閱讀

一抹肉色現蹤？2人海邊「快樂交纏」下場慘了 居民無奈：不是第一次

她穿新泳裝游泳「邊游邊走光」超傻眼 店家：只能下水拍照

飛機上廁所等好久…專家曝2時段人潮最多 3大最佳時機不用排

分房睡=感情變淡？專家曝「睡眠離婚」優點：反讓感情更穩固

相關新聞

消暑神器變凶器？手持風扇藏1危機她在電車上直喊痛 日網怒：該禁用

夏日外出悶熱難耐，手持風扇成了不少人消暑的必備工具，然而使用不慎恐藏危機！日本不少通勤族抱怨，在人多的電車上曾發生頭髮被捲入他人風扇的狀況，不僅痛到哀號，還可能造成小規模混亂...

冰島火山噴發！「冰與火之島」2021年來第12次 專家：持續數十年

冰島氣象局表示，西南部一座火山今天噴發，這是近年來冰島首都附近一連串火山噴發的最新一起

涉使用種族歧視字眼 BBC「廚神當道」主持人遭解雇

英國廣播公司（BBC）今天宣布已經解雇廚藝競賽節目「廚神當道」（Master Chef）的長期主持人托羅德（JohnTor...

英國麥當勞爆發大規模衝突！員工遭重拳勒脖、狠賞顧客巴掌 官方發聲了

英國一處麥當勞爆發大規模鬥毆事件，民眾和麥當勞員工打成一團，甚至警方到場後民眾仍在叫囂，麥當勞表示對於「反社會行為」零容忍，積極配合警方調查中。

學生用AI寫作影響大腦活動？教授、專家意見分歧

美國大學教授發現，如今美國大學生使用人工智慧（AI）代筆寫作業情況非常普遍，學生的作文、論文等作業拼字錯誤明顯變少，但文章中該有的個人見解和觀點不見了。還有一些明顯證據，顯示AI幫許多學生捉刀，甚至有研究顯示，使用AI讓人懶得思考。

來自殖民地的時尚！6款流傳至今的異國時尚單品

19世紀時，拿破崙的士兵把印度的印花披肩當作遠征埃及的紀念品帶回歐洲，一時蔚為風潮，而後，英國開始量產並普及源自伊朗的佩斯利渦旋紋圖案（paisley，又稱喀什米爾圖，就是變形蟲圖案），將它印在模仿印度絲巾的土耳其紅棉布方巾上。一種具備多元文化背景的方巾就此誕生。1775年，英國禁止美洲殖民地進行紡織品印花。為了抗議這項政策，瑪莎．華盛頓特意製作了一條印有她丈夫喬治．華盛頓肖像的麻布方巾。第一條富有政治象徵與反抗意味的美國方巾就此誕生，這一層象徵意義也將永遠流傳。後來，受到西班牙農民和德國移民的三角領巾（fichus）啟發，美國牛仔也開始使用方巾來阻擋沙塵和陽光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。