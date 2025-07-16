消暑神器變凶器？手持風扇藏1危機她在電車上直喊痛 日網怒：該禁用

夏日外出悶熱難耐，手持風扇成了不少人消暑的必備工具，然而使用不慎恐藏危機！日本不少通勤族抱怨，在人多的電車上曾發生頭髮被捲入他人風扇的狀況，不僅痛到哀號，還可能造成小規模混亂。類似事件頻傳，部分乘客氣得直呼，「在滿員電車裡應該全面禁用手持風扇！」

根據日媒「Bengo4.com」報導，許多人為了降溫，會在電車內使用手持風扇，但一不小心便可能釀成事故。近來在社群平台，不少人反應「頭髮被附近乘客的手持風扇捲進去」的狀況，許多人也紛紛留言分享自己的血淚史，也喊話「希望在擁擠的電車裡禁用手持風扇」。

有乘客指出「在擁擠的電車上，頭髮被後面民眾的手持風扇捲入」、「在電車上聽到有女生喊『好痛』，才發現她的頭髮被捲進手持風扇裡」、「我的頭髮被捲進手持風扇裡，對方是一個女高中生，真沒想到有人會在這麼近的距離，在我背後使用風扇」。

東京地鐵的公關負責人表示，過去1年來，接獲多起乘客反應手持風扇使用的相關意見，包含頭髮被捲入、吹來的風令人不舒服等，但目前尚未針對手持風扇的使用設下特別限制。

日本消費廳則於去年6月提醒，民眾在人多的場所使用手持風扇應多加留意周圍狀況，例如對著脖子往後吹或隨意揮動風扇時，皆可能不慎將他人的頭髮、繫繩的衣物等捲入，具有一定的危險性，呼籲「使用前務必確認周遭情況」。