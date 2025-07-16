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遭控在大陸從事間諜行為 日本藥廠日籍員工被判刑

中央社／ 北京16日綜合外電報導

日本藥廠安斯泰來一名日籍員工，被指控在中國從事間諜行為，北京市第二中級人民法院今天認定這名男子有罪，判處有期徒刑3年6個月。日本駐中大使金杉憲治對此表示極為遺憾。

日本放送協會（NHK）報導，今天被判刑的人為安斯泰來（Astellas Pharma）1名60多歲的日本籍男員工。他長年派駐中國，2023年3月因為公司人事異動準備返回日本前，被中國國安當局以涉入間諜行為為由，在北京被拘留，2024年8月被依觸犯間諜罪遭到起訴。

此案今天上午在北京第二中級人民法院（相當於地方法院）開庭，金杉憲治也到場旁聽。

金杉憲治在庭審結束後的記者會說明，法院以進行間諜活動為由，判處這名日本男子有期徒刑3年6個月。

對此，金杉憲治表示，「感到極為遺憾…日本政府將繼續透過各種層級的管道，強烈要求儘快釋放被拘留的僑民。」

而金杉憲治今天下午也預計與這名獲刑的日本男子進行領事會面。

「日本經濟新聞」報導，中國檢察當局儘管依間諜罪起訴這名安斯泰來員工，但是並未公開具體的起訴內容。此案在2024年11月首度開庭審理。

這名男子先前是安斯泰來在當地法人的幹部，派駐中國逾20年，曾經擔任過當地日本企業組成的「中國日本商會」副會長。

中國2014年實行「反間諜法」，加強監管外國人，迄今有17名日本公民在中國被拘留，包含今天被判刑的男子在內，共有5名日本人至今仍無法返日。

關於這名安斯泰來員工被判刑，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會表示，中國是法治國家，司法機關嚴格依法辦案，保障當事人的各項合法權利，依相關國際公約及中日領事協定，為日方執行領事職務提供便利。

間諜 日本 北京

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