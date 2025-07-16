冰島火山噴發！「冰與火之島」2021年來第12次 專家：持續數十年

冰島氣象局表示，西南部一座火山今天噴發，這是近年來冰島首都附近一連串火山噴發的最新一起。

路透社報導，冰島境內有許多冰河及火山，而有「冰與火之島」稱號。雷克雅內斯半島（ReykjanesPeninsula）的地質系統自2021年重新活躍以來，冰島火山已噴發12次。

雷克雅內斯半島的火山噴發是所謂的裂縫噴發（fissure eruption），熔岩從地殼的長裂縫中湧出，而非從中心火山口噴發。

目前為止，半島的火山噴發未對首都雷克雅維克造成威脅，也沒有引發大量火山灰散布到平流層，而未對空中交通造成影響。

附近的漁村格林達維克（Grindavik）在2023年當局下令撤離前，曾有將近4000名的居民，但由於熔岩流和地震的間歇性威脅，至今仍幾乎荒蕪。

藍潟湖（Blue Lagoon）豪華溫泉飯店以及附近的斯瓦特森基（Svartsengi）地熱發電廠在先前的部分火山噴發中，也曾面臨熔岩的威脅。

專家指出雷克雅內斯半島的火山噴發可能會持續數十年，甚至幾世紀。

冰島面積與美國肯塔基州（Kentucky）相當，人口不到40萬，境內擁有超過30座活火山。