全球衛生資助跌至15年新低 專家：進入緊縮時代

最新研究報告今天指出，美國帶頭砍對外援助下，將導致國際衛生資金暴跌至15年來新低，世界各地恐已進入全新的「全球衛生緊縮時代」。

法新社報導，美國總統川普政府率先刪減資助後，今年用來提供全球最赤貧、最需援助族群的醫療照護資金即大幅縮水。

這份發表在權威醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）的研究報告，同時點出英國、法國及德國近期都宣布大幅刪減援助。

一支以美國為首的研究團隊估計，全球衛生援助總額在2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間來到空前的800億美元新高之後，今年將縮水至390億美元。

這個數字將會是2009年以來新低。

研究團隊警告，如此劇烈的變化將導致世界各地進入全新的「全球衛生緊縮時代」。

根據這項研究，撒哈拉沙漠以南非洲國家，諸如索馬利亞、飽經戰亂的剛果民共和國、馬拉威，受創程度將最為嚴峻，因為這幾國的醫療資金目前大多來自全球援助。

研究補充說，資金刪減將對各種疾病的防治工作產生重大影響，包括愛滋病毒/後天免疫缺乏症候群（HIV/AIDS）、瘧疾和結核病。

根據研究報告的數據，美國2025年全球衛生資金至少比去年少了67%，英國削減近40%，緊接著是法國的33%和德國的12%。

這群來自美國「健康計量評估研究中心」（Institutefor Health Metrics and Evaluation）的研究人員呼籲全球盡快升高衛生援助。他們同時警告，各國可能需要另覓資金來源。

根據這個月稍早發表於「刺胳針」的另一項研究報告，單是美國刪減的對外援助，至2030年估計造成的可避免死亡人數就超過1400萬人。

比較之下，第一次世界大戰的陣亡將士總數約為1000萬人。