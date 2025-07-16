涉使用種族歧視字眼 BBC「廚神當道」主持人遭解雇

英國廣播公司（BBC）今天宣布已經解雇廚藝競賽節目「廚神當道」（Master Chef）的長期主持人托羅德（John Torode），因為他涉嫌在節目現場使用種族歧視字眼。

BBC昨天證實已經因為另一項指控，與另一名節目主持人華勒斯（Gregg Wallace）畫清界線。

根據美聯社報導，BBC表示，針對托羅德的指控包含「在工作場合使用極度冒犯的種族歧視詞彙」，聲稱這項指控已透過律師事務所主導的獨立調查確認。

BBC表示：「我們不會容忍任何種族歧視用語…不會更新托羅德在『廚神當道』的合約。」

現年59歲的托羅德則表示，他「完全不記得有這件事」，且對BBC的指控感到「震驚與難過」。

澳洲出生的托羅德自2005年起與現年60歲的華勒斯共同主持「廚神當道」。華勒斯遭到多位女性指控，報告證實其中數十項指控屬實，他因此遭到解雇。報告指出，大多數指控與「不當開黃腔有關」。

這項指控為BBC和「廚神當道」蒙上陰影。「廚神當道」是BBC最受歡迎且最長壽的競賽節目，除衍生多個系列節目外，也在其他國家推出不同版本。

由於此次爭議，BBC處理不當行為的方式再度受到質疑。

總裁戴維（Tim Davie）在針對華勒斯的報告出爐後表示，公司領導階層不會容忍「與BBC價值觀不符」的行為，還說相信「廚神當道」可以挺過爭議、再度茁壯。