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日本候鳥大增 官方籲機場注意飛機遇鳥擊

中央社／ 東京16日綜合外電報導

濟州航空去年底發生造成179人罹難的韓國歷來最嚴重空難，初步報告提到失事原因是飛機遭遇鳥擊。近來，捲入這場空難的鳥類在日本國內大增，日本政府已呼籲全國機場留意。

日本放送協會（NHK）本月14日報導，調查人員在濟州航空這架事故機的兩具發動機內，發現鳥類的羽毛與血，因而確認飛機曾遭遇鳥擊。

根據DNA鑑定結果，撞上這架班機的鳥類為巴鴨。而巴鴨在俄羅斯繁殖，冬季時會南下到朝鮮半島、中國、日本等地。

根據日本環境省每年1月在日本全國實施為期兩週的調查，2020年度巴鴨數量約為2萬多隻，到了2024年度，這個數量大增到14萬多，5年之間增加6倍以上。

NHK採訪日本政府國土交通省（簡稱國交省，相當於交通部）得知，國交省召集專家商討鳥擊對策的評估委員會，今年3月已把巴鴨列為必須留意的「問題鳥種」。

而國交省因此認定，巴鴨是威脅飛航安全的危險鳥類，並通知日本全國107座機場與直升機坪留意。

國交省在通知中說明，巴鴨會以相當密集的狀態成群結隊飛行，飛機有可能會一次撞上多隻巴鴨，加上巴鴨的體重相當重，極可能使飛機受損。

這則通知也指出，近年有大群巴鴨造訪緊鄰島根縣出雲機場的宍道湖、千葉縣成田機場附近印旛沼的水池、以及佐賀縣佐賀機場附近的諫早灣，這些機場必須特別注意。

關於因應對策，通知提到大量巴鴨在空中飛行時看似像黑色雲團，比較容易被觀察到，因此建議從機場塔台或飛機駕駛艙觀察鳥群。

飛機 日本 成田機場

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