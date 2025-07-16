英國麥當勞爆發大規模衝突！員工遭重拳勒脖、狠賞顧客巴掌 官方發聲了
英國一處麥當勞爆發大規模鬥毆事件，民眾和麥當勞員工打成一團，甚至警方到場後民眾仍在叫囂，麥當勞表示對於「反社會行為」零容忍，積極配合警方調查中。
從社群媒體上流傳的影片中可以看到，其中一名麥當勞員工狠搧顧客一巴掌、另一名顧客打了店員一拳後還試圖勒住對方脖子，其他員工連忙上前拉開，雙方不停叫囂、動手，現場一片混亂。
警方到場後民眾仍不斷叫罵，其中一名動手的男子被上銬逮捕，詳細情況仍在調查中。
根據《每日郵報》報導，麥當勞聲明指出，鬧事群眾因行為不當被要求離開餐廳，「我們對反社會行為採取零容忍政策，任何人有這樣的行為都是完全不可接受的」，表示已配合警方調查，並提醒事發店家應採取適當的溫和行動，以降低衝突發生。
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