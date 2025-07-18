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揹現金爆買日房！陸中上層階級積極移居 不買豪宅鎖定公寓

聯合新聞網／ 綜合報導
日本不動產市場穩定，加上生活環境佳，受海外投資人青睞。 圖／ingimage
日本不動產市場穩定，加上生活環境佳，受海外投資人青睞。 圖／ingimage

疫情過後，中國大陸富裕階層為了保護資產、尋求優良教育環境和言論自由，積極移居國外，近年來連中上層階級也加入移居與資產轉移的行列，目光鎖定日幣貶值後相對划算的日本不動產。據日媒「AERA」報導指出，在東京、大阪等地，中國買家不乏以現金直接購入房產的案例。

儘管中國設有嚴格的外匯限制，每人每年僅能匯出約5萬美元（約新台幣148萬元），但不少買家透過親友分批匯款或攜帶現金入境，成功將資金轉為日圓。東京某房仲透露，有買家揹著裝滿數千萬日圓現金的背包來簽約，甚至當場一口氣買下兩棟房。

除了投資與資產配置，中國買家也重視日本的教育與生活品質，許多家庭以孩子留學或家庭移居為目的購屋。房仲指出，近期購屋者不乏20多歲年輕女性，另有大學生由父母全額出資置產，作為未來留學或工作的據點。

報導也指出，日本的不動產市場穩健，與中國房市持續下滑形成對比，加上日圓疲弱，吸引越來越多中國人視為理想的資產避風港。購屋族群也從過去專攻高價豪宅的超富族群，轉向3000萬至5000萬日圓（約新台幣600萬到1000萬元）的中型公寓市場，尤其是設計新穎、已整修的物件最受青睞。

業者表示，近年來「經營・管理簽證」的詢問度明顯升高。「這不是短期炒房，而是整體資產重新分配的趨勢」，這顯示中國無論是富人還是中產階級，正以現金、實體資產的形式，將未來可能的風險轉移至海外。

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