日本茨城縣規模4.8地震 東京也搖晃

美國教會禮拜中，傳遞盤子收取奉獻仍是主流！生命之路調查指出，美國新教教會多數使用傳遞盤子來收取奉獻，比線上奉獻或奉獻箱的方式更普遍，尤其在小型教會中。可見，奉獻方式反映出禮拜儀式的多樣性，也是個人回應福音的不同方式。

2025-07-15 15:11