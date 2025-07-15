日本茨城縣規模4.8地震 東京也搖晃
日本今天晚間11時47分（台北時間10時47分）發生規模4.8地震，最大震度4，東京也感受到搖晃，無引發海嘯風險。
根據日本氣象廳資料，震央位於茨城縣北部，震源深度60公里，茨城縣笠間市、栃木縣市貝町觀測到最大震度4，福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣多個地區觀測到震度3。
東京都的千代田區、澀谷區、中野區、杉並區、練馬區、江戶川區、調布市、西東京市觀測到震度2。中央區、港區、新宿區、文京區、台東區、墨田區、江東區、品川區、目黑區、大田區、世田谷區、豐島區、北區、荒川區、板橋區、足立區等多個地區觀測到震度1。
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