鹽水變魔法！澳洲創新技術：苦澀橄欖成「人氣美食」

生長在樹上的「橄欖」，有人視為珍饈，也有人一口都難以下嚥，澳洲研究團隊的一項世界首創技術，可能就此顛覆人們對橄欖的既定印象。南澳大學機械工程教授菲爾克（Philip Fick）帶領團隊開發出創新加工法，不僅能快速去除苦味，還能節省大量人力與用水，為橄欖產業帶來革命性轉變。

根據「澳洲新報」報導，這項名為「澳式橄欖」的專利加工技術，跳脫傳統複雜工序，透過化學方式直接從鹽水中去除橄欖的天然苦味化合物，不僅使橄欖更快上桌，廢水也可經由過濾系統回收再利用，大幅降低處理成本與環境負擔。

以往為避免橄欖受損，農民多仰賴人工細摘，導致成本高昂、產量有限，然而新技術改變一切。橄欖可直接以機械採收後投入鹽水中處理，減少人力、降低損傷率，同時提升果實品質與保鮮時間。對於長年苦於低利潤與高勞動力支出的橄欖農而言，這項創新堪稱「產業救星」。

除了提升效率與環保性，這項技術還創造出風味類似特級初榨橄欖油的新口感，受到食品製造商與高端市場青睞。澳洲品牌Mount Zero Olives便是最早採用者之一，業者表示：「這樣的風味以前沒嘗過，簡直讓人驚艷。」

目前，澳洲食用橄欖年產量僅約3,000噸，多仰賴進口。此創新技術獲得澳洲政府經濟加速器基金支持，目標在未來10至15年內，將產量提升30倍，並拓展至全球市場。