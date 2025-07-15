印尼蘇門答臘翻船事故 失蹤11人游泳6小時獲救

印尼官員今天表示，昨天在西蘇門答臘省附近翻船事故中失蹤的11人生還獲救。他們在船隻因惡劣天氣而翻覆後，游泳至少6小時到距離事故地點最近的小島。

路透社報導，當地官員表示，這艘船昨天上午11時許在西蘇門答臘省（West Sumatra）孟塔維群島（Mentawai islands）外海航行時翻覆，船上載有18人。搜救機構出動2艘船及數十名搜救人員進行救援。

當地官員林托（Rinto Wardana）告訴路透社：「事故發生時，雨下得很大…有些乘客設法游泳到最近的小島。」

林托表示，有7名乘客先獲救。當時船上有10名當地政府官員，他們從孟塔維群島小鎮西卡卡普（Sikakap）出發，前往圖亞珀查特鎮（Tuapejat）出差。

孟塔維群島由4個主要島嶼及許多小島組成。

印尼是由超過1萬7000個島嶼組成的群島國家，搭船、乘坐渡輪是普遍的交通方式，惡劣天氣和安全標準馬虎而經常超載，導致意外時有所聞。

本月初在峇里島（Bali）附近也發生一起渡輪沉沒事故，當時船上載有65人。事故造成18人死亡、17人失蹤，有30人生還。