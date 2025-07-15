因應外國人犯罪或滋擾問題 日本成立專責行政機構

日本當局今天成立1個新行政機構，以緩解民眾對近年外國人數量驟增的擔憂。如今「外國人問題」已成為7月20日參議院選戰的焦點議題。

路透社報導，日本當局表示，「與外國人有序共生社會推進室」將成為跨部會「指揮塔」，負責應對涉及外國人的犯罪與過度旅遊等問題。

長期以來，日本一直希望透過嚴格的移民法來維持人口結構，但為補充日益萎縮、老化的勞動力，已逐漸放寬相關法律。去年日本外國人數量達到創紀錄的380萬左右，但仍僅占總人口的3%。

日本首相石破茂領導的自民黨旗下部分議員6月提出相關措施後，今天成立這個行政機構。

這些措施還包括針對換發日本駕駛執照以及購買不動產的外國人制定更嚴格的規範。

石破茂今天在「與外國人有序共生社會推進室」成立儀式上表示：「部分外國人的犯罪與擾亂治安行為，以及對行政體系的濫用，已讓國民感到不安、有不公平感」。

對於大批外國人湧入的擔憂已引起選民的共鳴。民意調查顯示，主張「日本優先」的小型民粹主義政黨「參政黨」（Sanseito）支持度正迅速上升。

民調也顯示，自民黨及其執政聯盟夥伴公明黨可能在20日的參院選舉中失去多數席次。