快訊

大型社死現場！壽星變「保鮮膜木乃伊」綁鋼管車遊街 下場慘了

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

月入6萬付不起18萬罰金？才和甜美女友交往 鄧佳華被爆入獄服刑6個月

因應外國人犯罪或滋擾問題 日本成立專責行政機構

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本當局今天成立1個新行政機構，以緩解民眾對近年外國人數量驟增的擔憂。如今「外國人問題」已成為7月20日參議院選戰的焦點議題。

路透社報導，日本當局表示，「與外國人有序共生社會推進室」將成為跨部會「指揮塔」，負責應對涉及外國人的犯罪與過度旅遊等問題。

長期以來，日本一直希望透過嚴格的移民法來維持人口結構，但為補充日益萎縮、老化的勞動力，已逐漸放寬相關法律。去年日本外國人數量達到創紀錄的380萬左右，但仍僅占總人口的3%。

日本首相石破茂領導的自民黨旗下部分議員6月提出相關措施後，今天成立這個行政機構。

這些措施還包括針對換發日本駕駛執照以及購買不動產的外國人制定更嚴格的規範。

石破茂今天在「與外國人有序共生社會推進室」成立儀式上表示：「部分外國人的犯罪與擾亂治安行為，以及對行政體系的濫用，已讓國民感到不安、有不公平感」。

對於大批外國人湧入的擔憂已引起選民的共鳴。民意調查顯示，主張「日本優先」的小型民粹主義政黨「參政黨」（Sanseito）支持度正迅速上升。

民調也顯示，自民黨及其執政聯盟夥伴公明黨可能在20日的參院選舉中失去多數席次。

石破茂 日本 外國人

延伸閱讀

日本防衛白皮書示警 中國軍事活動恐嚴重影響安全

日參院選舉執政聯盟恐失多數 日銀升息面臨更大難題

川普祭出25%關稅 日相怒說一句話

日本商界轟政府誤判美方！他酸石破茂「裡外不是人」 網憂台灣迎更高稅率

相關新聞

印航空難260死…印度下令檢查波音飛機燃油開關 南韓擬跟進

印度航空一架波音787型客機上月墜毀導致260人身亡後，印度有關當局已下令，印度的航空公司必須檢查旗下數個波音機型的發動...

傳遞盤子收奉獻 仍是美國教會主流！比線上奉獻更普遍

美國教會禮拜中，傳遞盤子收取奉獻仍是主流！生命之路調查指出，美國新教教會多數使用傳遞盤子來收取奉獻，比線上奉獻或奉獻箱的方式更普遍，尤其在小型教會中。可見，奉獻方式反映出禮拜儀式的多樣性，也是個人回應福音的不同方式。

全球奢華城市新加坡3連霸！倫敦第2、上海跌至第6名

瑞士寶盛集團報告指出，新加坡連續第三年成為全球高奢消費最貴城市。穩定政治環境、安全社會及高品質教育與醫療等服務，是吸引高...

鞋藏攝影機偷拍女高中生裙底 日警被捕認罪：無法壓抑衝動

近日，日本東京都警視廳一名40多歲的男性警部，因涉嫌在公共場所偷拍多名女性裙底...

遠距不吃香了？日本想進辦公室上班族變多 「十年一遇」天氣成關鍵

根據日媒「Yahoo Japan」中的橫山信弘經營管理專欄分享，今年夏季日本各地持續受到超高溫侵襲，光是6月30日當天，全日本就有超過百處出現攝氏35度以上的高溫，7月更被形容是「十年一遇」的酷熱天氣。雖然政府與地方推廣在家工作、彈性上班等預防中暑措施，不少企業也加強遠距辦公制度，但卻有越來越多上班族，反而選擇回辦公室上班。

3個月內性侵非禮4兒童青年！最小僅9歲 變態男擬潛逃海外終落網

馬來西亞發生男子性侵少男的風化案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。