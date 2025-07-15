印航空難260死…印度下令檢查波音飛機燃油開關 南韓擬跟進
印度航空一架波音787型客機上月墜毀導致260人身亡後，印度有關當局已下令，印度的航空公司必須檢查旗下數個波音機型的發動機燃油控制開關。據報南韓也準備跟進。
法新社報導，印度航空事故調查局（AAIB）12日公布的初步調查報告發現，失事客機起飛後不久，燃油開關一度從「運作」切換至「切斷」位置。
這份報告未就6月12日的墜機事故提出任何結論或劃分責任歸屬，但指出當時有一名機師問另一名機師為何切斷燃油，對方則回應他沒有這麼做。
印度民航總局（DGCA）昨天發布命令，印度的航空公司必須檢查旗下數個波音公司（Boeing）生產機型燃油控制開關的鎖定功能，包括787跟737機型。
波音公司先前曾通知各家航空公司，其客機的燃油開關鎖定裝置沒有問題。
不過，美國聯邦航空總署（FAA）發布的「特別適航資訊通報」（SAIB）建議檢查燃油開關的鎖定裝置，確保裝置不會無意間移動。
數間印度及國際航空公司已自行開始檢查燃油開關。印度民航總局透過聲明表示，鑒於特別適航資訊通報的建議，擁有受影響機型的所有航空公司應於21日前完成檢查。
知情消息人士告訴路透社，印度航空集團（AirIndia Group）已於上週末開始檢查旗下波音787、737型機隊燃料開關的鎖定裝置，目前未發現任何問題。
路透社報導，南韓準備勒令國內營運波音客機的所有航空公司檢查燃油開關。
日本航空（JAL）則發布聲明指出，安全是公司優先要務，「我們密切關注針對這起事件的調查，並將根據調查結果進行任何有必要的檢查」。
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