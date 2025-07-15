智利出重手打擊幫派犯罪 法院判黑幫幹部300年刑期
智利法院今天針對委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren deAragua）12名幹部處以重刑，針對他們在智利犯下的謀殺、綁架和人工販運等罪行，判處總共300年的有期徒刑。
法新社報導，這12人中，有5人遭判無期徒刑，4人服刑滿20年後可聲請假釋，另1人則是服刑滿40年後具聲請資格。
檢察官史坦納特（Trinidad Steinert）表示，這12人是「領導階層，是負責擴張幫派的人」，其中11人為委內瑞拉籍，另1人持有哥倫比亞身分證，但據信來自委內瑞拉。
智利政府致力於打擊逐漸上升的犯罪率，近年該國凶殺率從2012年10萬分之2.32飆升至2024年的10萬分之6.0，政府將問題部分歸咎於國外幫派在智利境內擴張勢力。
南美洲國家智利地理位置重要，而情報顯示，阿拉瓜火車是這類在智利拓展立足點，藉此擴張南美洲勢力的幫派之一。
今天是阿拉瓜火車成員在智利刑期次高的集體判刑。3月時，這個幫派另有34位成員被判入獄，合計刑期560年。
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