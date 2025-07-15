傳遞盤子收奉獻 仍是美國教會主流！比線上奉獻更普遍
美國教會禮拜中，傳遞盤子收取奉獻仍是主流！生命之路調查指出，美國新教教會多數使用傳遞盤子來收取奉獻，比線上奉獻或奉獻箱的方式更普遍，尤其在小型教會中。可見，奉獻方式反映出禮拜儀式的多樣性，也是個人回應福音的不同方式。
奉獻方式多重選擇
《基督郵報》報導，根據生命之路調查指出，美國大多數新教教會在禮拜期間，持續使用傳遞盤子來收取奉獻，而這種傳統方法仍比線上奉獻或奉獻箱更為普遍。
研究發現，美國新教近一半的教會有提供奉獻方式的選擇。然而，在對1003名牧師進行調查後，其中有64%的牧師將傳遞盤子作為主要奉獻方式，尤其對於信徒數約50至99名的小型教會而言，該數據上升到68%。
生命之路執行董事麥康奈爾認為，傳遞盤子需花費時間和安排收取奉獻志願者，因此容易在小型教會落實，而這不僅體現在遵守禮儀傳統的教會中，也反映出個人回應福音的方式。
傳遞盤子較是主流
《浸信會出版社》報導，從基督教派的數據來看，路德宗（77%）和衛理公會（77%）更有可能採用傳遞盤子奉獻，而改革宗長老會（65%）、浸信會（64%）、五旬節派（61%）也都有超過一半的教會採用傳遞盤子奉獻。
對此，傳遞盤子仍是美國新教的主要奉獻方式。麥康奈爾在聲明中表示，奉獻方式的差異反映了禮拜儀式的多樣性，儘管許多教會都有提供線上奉獻的選項，僅有1%的教會不提供傳遞盤子的奉獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言