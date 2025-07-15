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傳遞盤子收奉獻 仍是美國教會主流！比線上奉獻更普遍

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國教會禮拜中，傳遞盤子收取奉獻仍是主流！生命之路調查指出，美國新教教會多數使用傳遞盤子來收取奉獻，比線上奉獻或奉獻箱的方式更普遍，尤其在小型教會中。可見，奉獻方式反映出禮拜儀式的多樣性，也是個人回應福音的不同方式。 歐新社
美國教會禮拜中，傳遞盤子收取奉獻仍是主流！生命之路調查指出，美國新教教會多數使用傳遞盤子來收取奉獻，比線上奉獻或奉獻箱的方式更普遍，尤其在小型教會中。可見，奉獻方式反映出禮拜儀式的多樣性，也是個人回應福音的不同方式。 歐新社

美國教會禮拜中，傳遞盤子收取奉獻仍是主流！生命之路調查指出，美國新教教會多數使用傳遞盤子來收取奉獻，比線上奉獻或奉獻箱的方式更普遍，尤其在小型教會中。可見，奉獻方式反映出禮拜儀式的多樣性，也是個人回應福音的不同方式。

奉獻方式多重選擇

基督郵報》報導，根據生命之路調查指出，美國大多數新教教會在禮拜期間，持續使用傳遞盤子來收取奉獻，而這種傳統方法仍比線上奉獻或奉獻箱更為普遍。

研究發現，美國新教近一半的教會有提供奉獻方式的選擇。然而，在對1003名牧師進行調查後，其中有64%的牧師將傳遞盤子作為主要奉獻方式，尤其對於信徒數約50至99名的小型教會而言，該數據上升到68%。

生命之路執行董事麥康奈爾認為，傳遞盤子需花費時間和安排收取奉獻志願者，因此容易在小型教會落實，而這不僅體現在遵守禮儀傳統的教會中，也反映出個人回應福音的方式。

傳遞盤子較是主流

浸信會出版社》報導，從基督教派的數據來看，路德宗（77%）和衛理公會（77%）更有可能採用傳遞盤子奉獻，而改革宗長老會（65%）、浸信會（64%）、五旬節派（61%）也都有超過一半的教會採用傳遞盤子奉獻。

對此，傳遞盤子仍是美國新教的主要奉獻方式。麥康奈爾在聲明中表示，奉獻方式的差異反映了禮拜儀式的多樣性，儘管許多教會都有提供線上奉獻的選項，僅有1%的教會不提供傳遞盤子的奉獻。

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