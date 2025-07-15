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西班牙熱浪2個月奪1180命 遠高於去年同期

中央社／ 馬德里14日綜合外電報導

西班牙環境部今天表示，高溫影響下，過去兩個月造成1180人喪生，遠高於去年同期的114死亡案例。

路透社報導，環境部引述的數據顯示，大多數死者年齡超過65歲，且過半是女性。

影響最大的區域皆位在西班牙北半部，分別為加利西亞（Galicia）、拉里奧哈（La Rioja）以及坎達布里亞（Cantabria）。這些區域過去夏季向來涼爽，近年來明顯升溫。

如同其他西歐國家，西班牙近幾週出現極端高溫，氣溫動輒高達攝氏40度。

環境部發布聲明指出，根據卡羅斯三世衛生研究所（Carlos III Health Institute）數據，5月16日到7月13日期間，因高溫相關原因喪生的案例有1180人，遠高於2024年同期的114人。7月第一週的死亡案例顯著增加。

環境部表示，數據顯示出的事件「異常激烈」，且有兩大特徵，一為均溫史無前例的增加，二為熱浪導致的死亡率顯著上升。

這項數據所涵蓋的期間，共發布76個極端高溫紅色警報；相較之下，1年之前1個警報也沒有。

根據卡羅斯三世衛生研究所數據，去年夏天，有2191起死亡案例歸咎於高溫。

高溫 環境部 死亡率

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