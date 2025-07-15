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鞋藏攝影機偷拍女高中生裙底 日警被捕認罪：無法壓抑衝動

聯合新聞網／ 綜合報導
一名隸屬日本東京都警視廳的40多歲男性警部，涉嫌在公共場所偷拍多名女性裙底。示意圖／Ingimage
一名隸屬日本東京都警視廳的40多歲男性警部，涉嫌在公共場所偷拍多名女性裙底。示意圖／Ingimage

近日，日本東京都警視廳一名40多歲的男性警部，因涉嫌在公共場所偷拍多名女性裙底，違反《性姿態攝影處罰法》，於7月11日被警方書面送交東京地方檢察廳，並遭到懲戒處分。該名警部也已於同日提出辭呈並獲准。

根據《產經新聞》報導，涉案的警部於今年5月上旬，在東京都目黑區東急電鐵自由之丘站附近的街道上，利用筆型攝影機偷拍路過女性的裙底。報導指出，他將攝影機巧妙地藏在鞋內，藉此偷拍4名女性。並在同日下午，前往澀谷區的知名商業設施「MIYASHITA PARK」，以相同手法偷拍2名女高中生，被一名目擊男子當場發現並制止，此惡劣行徑才因此曝光。

警方調查指出，該名警部當時並非執勤期間。他在到案後坦承所有指控，並供稱：「無法壓抑自己的衝動。」但經進一步調查後發現，他所使用的筆型攝影機早在4月就已購入，該警部也在後續承認：「做過好幾次類似的事」。

警視廳對其行為表示嚴正關切，並於11日依內部規定對該警部作出減薪10%、為期6個月的懲戒處分。儘管該名警部已主動辭職，但此事件對日本警界形象造成重大打擊。

辭職 警察 東京 日本 偷拍

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