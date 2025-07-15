印尼蘇門答臘附近船隻翻覆 11人下落不明

根據「President Online」報導，面對地震等大型災難，不少人備妥了緊急避難包，不過其實該放入哪些東西、又該如何分類，並非人人清楚。曾經在東日本大震災中歷經避難生活的日本資深主播奧村奈津美提醒，與其優先準備水和食物，更重要的是「自己無法缺少的物品」。

2025-07-15 07:42