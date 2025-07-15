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印尼蘇門答臘附近船隻翻覆 11人下落不明

中央社／ 雅加達15日綜合外電報導

印尼當地搜救機構今天聲明表示，印尼西部蘇門答臘島（Sumatra）附近發生船隻翻覆事故，至少有11人下落不明。

法新社報導，搜救機構表示，這艘船昨天上午11時許在蘇門答臘島以西的孟塔維群島（Mentawaiislands）附近航行時翻覆，船上有18人，其中7人獲救。

維搜救機構負責人魯迪（Rudi）表示，救難人員正集中於事故地點附近進行搜尋。

魯迪並未說明翻船原因。印尼全境有超過1萬7000個島嶼，經常發生船難事故，部分原因是安全標準鬆散或氣候惡劣。

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