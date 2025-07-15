瑞典提前部署 擬提高軍官徵召年齡至70歲

瑞典為尋求軍隊在危機時有充分準備，國防部長楊森今天表示，他們正考慮徵召70歲資深軍官服役。

法新社報導，瑞典2024年加入北約，政府同年下令進行調查，研究持續擴編的武裝部隊如何在衝突中確保有足夠的兵力，而徵召70歲資深軍官服役這項提案是眾多選項之一。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，引發瑞典與芬蘭危機意識。瑞典打破持續200多年的軍事不結盟政策，於2024年加入北大西洋公約組織（NATO）。

瑞典國防部長楊森（Pal Jonson）在今天記者會上介紹上述政府調查結果，並表示擁有1050萬人口的瑞典正面臨「嚴峻時期」。

楊森向媒體表示，「這意味我們現在正對軍事防禦進行非常重大的投資。」

除了已在進行的軍備投資以外，瑞典還需要確保在危機發生時能召集足夠的軍事人員。

政府調查建議，把退役軍官可以被徵召返回現役的年齡，從目前的47歲提高到70歲。

楊森表示，這些提案將送交研議，希望明年初可向國會提交法案。

瑞典於冷戰結束後大幅削減國防開支，將軍事力量集中在國際維和任務。但俄羅斯2014年併吞克里米亞（Crimea）後，瑞典變更政策，開始增加軍事開支。

2017年，瑞典恢復已廢除7年的義務役制度。

今年3月，瑞典宣布將在未來10年增加約3000億瑞典克朗（約新台幣9165億元）國防開支，目標是在2030年將國防支出占國內生產毛額（GDP）的比例提高到3.5%。