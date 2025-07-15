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3個月內性侵非禮4兒童青年！最小僅9歲 變態男擬潛逃海外終落網

香港01／ 田中貴／報導
示意圖／ingimage
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馬來西亞發生男子性侵少男的風化案。當地1名巴基斯坦籍男子被揭於3個月內涉嫌性侵和非禮至少4男，受害人年齡從9歲至19歲，疑犯一度潛逃。警方發布嫌犯照片和個人資料，希望民眾協助追緝，最終嫌犯在馬來西亞邊境準備逃到其他國家之際，遭警員跨州拘捕，警方同時拘捕另1名巴基斯坦籍男子，初步相信他協助嫌犯逃亡。

3個月內4次犯案　受害人年紀最小僅9歲

馬來西亞莎阿南警區主任莫哈末依峇助理總監於7月5日指出，警方目前接獲4宗報案，25歲巴基斯坦籍男子哈桑（Muhammad Hassan）專門在莎阿南27區和28區尋找獵物，假裝向受害人尋求幫助，繼而將他們帶往偏僻地方性侵和非禮，4宗案件在3個月內發生，4名受害人年齡分別是9歲、13歲、14歲和19歲。

罪成可判20年監禁和鞭刑

警方依據《2017年兒童性侵害防治法》第14條第(a)項，以及《刑法》第377C條「未經同意進行違反自然之性交行為」展開調查。若罪名成立，前者最高可處20年有期徒刑並施以鞭刑，後者同樣可判處最高20年徒刑及鞭刑。警方呼籲，若民眾掌握任何相關資訊，請儘速與警方聯繫。

警方發布疑犯照片和個人資料

由於哈桑犯案後不知去向，而案情相當嚴重，警方立即發布其照片和個人資料，希望民眾協助追緝對方歸案，而案件隨即引來各界關注。

疑犯試圖逃到別國　大馬邊境落網

至7月8日，警方經調查後發現哈桑逃到吉打州瓜拉尼浪（Kuala Nerang）榴槤勿隆（Durian Burung），而且在當地藏匿，在得到男同鄉協助下，試圖離開馬來西亞逃到鄰國，幸警方及時跨州趕到，在邊境拘捕哈桑和其同鄉共2人。警方正扣查2名疑犯，以作進一步調查，同時提醒父母注意孩子安全，切勿讓子女獨自前往偏僻地方。

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文章授權轉載自《香港01》

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