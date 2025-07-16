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10萬元買下山中破屋！他挖出湧泉發現重大真相 DIY翻修成秘境別墅
根據日媒「まいどなニュース」報導，日本一名男子以50萬日圓（約新台幣10萬元）購入一間位於山中、屋齡約40年的中古別墅，原本只是想享受DIY修繕的悠閒生活，沒想到在整修庭院時，竟意外挖出一條湧泉，水量之大讓人震驚。他將整個過程拍成影片上傳YouTube，不僅引發大量關注，甚至有網友驚呼：「這水說不定就是東京都民的飲用水！」
影片上傳者名為「よつめもん」，他經營的頻道記錄自己購入廉價別墅、自力整修的過程。在某段名為《原以為排水不良的庭院，其實是湧水源頭》的影片中，他在進行庭園整地時發現地下不斷冒出清水，無論怎麼挖、怎麼填，水都停不下來，甚至連建築物底部也出現積水現象。
起初他以為只是土地排水不良，但深入觀察後才發現這股清水來自自家地底，而且往北方順流而去。他循著水流前進，發現它先匯聚成池，接著變成小溪，最終竟一路匯入關東最大河川之一的利根川。這也代表，這處山林小屋的湧水極有可能是東京都民的水源之一。對此，他也深感責任重大，決心將排水通道修整完善。他用石塊與枝條鋪設基礎，鋪設排水管道，再鋪上總重約7.5噸的碎石，最後打造出能排水又適合烤肉聚會的舒適庭園。
如今這間破舊小屋經過翻修，室內煥然一新，庭院也從泥濘地搖身變為清爽休憩空間，吸引大批網友留言讚嘆：「這已經不是別墅，是秘境餐廳了！」、「從破房變仙境，看得好療癒！」這段從泥濘中開出的清泉，也成了他人生最意想不到的奇蹟之一。
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