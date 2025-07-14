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小飛機墜毀倫敦機場至少4死 當局展開調查

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

英國通訊社PA Media今天報導，一架小飛機昨天在倫敦南角機場墜毀，至少造成4人殞命。機場目前仍處於關閉狀態，相關當局已展開調查。

昨天當地時間下午4時左右，一架美國豪客比奇公司（Beechcraft）生產、約12公尺長的B200型小飛機在倫敦南角機場（London Southend Airport）起飛後不久，起火燃燒並墜毀，現場可見濃濃黑煙。

路透社報導，墜機事故發生後，位於倫敦以東約56公里的倫敦南角機場維持關閉狀態，直到發布進一步通知。

根據英國「衛報」（The Guardian），數十個航班遭到取消或重新安排行程，同時英國航空事故調查局（AAIB）宣布，已就墜機事故展開相關調查。

航空事故調查局發言人表示：「一支跨領域團隊昨天下午已抵達事故現場，成員包含專精飛機運作、人為因素、工程學及記錄數據的調查人員。今天調查持續進行。」

目前官方尚未證實確切死傷及機上人數。目擊者曾形容這架小飛機起火墜毀時像是「火球」。

英國「獨立報」（The Independent）報導，總部位於荷蘭列立斯迭機場（Lelystad Airport）的航空服務公司Zeusch Aviation證實，其SUZ1班機在倫敦南角機場「涉入事故」。

Zeusch Aviation網站提到，這架飛機可能是用於運輸病患或器官的醫療班機。

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