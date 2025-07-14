巴基斯坦6月底以來雨季釀災 已致111死含53名兒童
南亞國家巴基斯坦今天公布的官方數據顯示，6月26日至今天為止，當地有111起死亡與雨季降雨有關，其中數十例死亡是兒童。
法新社報導，根據巴基斯坦國家災難管理局的資料，這類死亡的直接原因最多是觸電，其次是突發性洪水。
6月底至少有13名觀光客在巴基斯坦河岸較高處躲避暴洪時，仍遭到洪水沖走喪命。
巴基斯坦國家災難管理局在其最新報告中說，這111名死者當中包括53名兒童，而死亡人數最多的是人口最多的旁遮普省（Punjab）。
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