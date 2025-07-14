菲律賓鬥雞玩家失蹤案 警方證實湖底撈起人骨

菲律賓「鬥雞玩家」失蹤案，數目不明的受害者據稱沉屍湖底，海岸防衛隊出動潛水人員經過連日搜尋作業，迄今撈起5個布袋，警察總長今天證實部分內容物是人骨。

2021年4月至2022年1月期間，有家屬報案，34名鬥雞愛好者、組頭及相關工作人員接連失蹤。一名嫌犯最近供稱，這些人因詐賭都已被殺，沉屍於塔爾湖（Taal Lake），且遇害者遠不止34人，可能多達百人。

塔爾湖在馬尼拉以南近90公里，面積234.2平方公里，最大水深172公尺。

菲律賓警察總長托瑞（Nicolas Torre III）今天在記者會上答問時說，由於塔爾湖也是養魚場，因此湖底什麼都有，「有動物的骨頭，也有人類的，都混在一起。」

托瑞說，警方鑑識人員正在鑑定中，而部分失蹤者家屬也已提供DNA，作比對之用。

為支援警方，菲律賓海岸防衛隊自10日起出動49名潛水員下湖搜索，迄今撈起5個布袋。

菲律賓海岸防衛隊發言人卡雅雅（NoemieCayabyab）今天說，湖域廣闊、水質混濁能見度低，使得搜尋工作面臨挑戰，但遙控潛水器今天已經運抵，接下來數日的搜尋速度料會加快。

根據潛水人員的說法，湖底發現的布袋裡都裝有石塊，這與嫌犯的供詞相吻合。

隨著嫌犯的出面指控，本已被民眾淡忘的鬥雞玩家失蹤案，再次引起關注，特別是托瑞日前坦承，有15名不肖警察涉案，負責處決受害人。

另一方面，塔爾湖漁民也因鬥雞玩家失蹤案受累，基於消費者的恐懼心理，湖中盛產的菲律賓小沙丁魚，市場價值已從每公斤250披索（約新台幣130元）暴跌至100披索。

菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）官員特別澄清，小沙丁魚只吃浮游生物和藻類，並非肉食魚類。此外，塔爾湖大部分的魚是養在魚籠裡面，吃魚飼料長大，民眾可安心食用。