法國男囚藏身獄友行李越獄 逃亡數天後被捕
法國上週發生一名20歲法籍男性囚犯藏身出獄獄友行李袋的越獄事件，法國檢方今天宣布，此人已在東南部城市里昂近郊再度被捕。
法新社報導，根據法國相關當局，這名男子今天從里昂（Lyon）近郊科爾巴（Corbas）一處地下室現身時遭到逮捕；至於涉嫌協助該男子越獄的獄友共犯，則尚未被捕。
法國BFM電視台（BFMTV）報導，這名囚犯本月11日逃離科爾巴監獄。他當時正在為參與犯罪集團謀殺及違反武器相關法律服刑。
科爾巴監獄獄方先前聲明，已經展開內部調查，且里昂檢方也展開了相關調查。
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