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越南再爆非洲豬瘟 廣義省10天撲殺500頭豬

中央社／ 河內14日專電

越南廣義省多地近日再度爆發非洲豬瘟疫情，數百養豬戶生活陷入困境。截至7月10日，已撲殺超過500頭豬、總重量近30公噸。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，短短一夜間，越南中部廣義省（Quang Ngai）許多養豬戶因豬群感染非洲豬瘟，損失數百萬越南盾。

養豬戶陳氏過（Tran Thi Qua）無奈地望著空蕩蕩的豬圈，她所飼養的4頭豬近日因為感染非洲豬瘟遭到撲殺。

陳氏過說：「我上一批豬也因為感染非洲豬瘟被撲殺，距今都還不到半年。剛重新養豬沒多久，又遇到疫情，多少的心血與資金付諸流水」。養豬戶們期盼政府能早日祭出支持政策，讓他們能繼續養豬謀生。

廣義省農業與環境局統計顯示，今年7月前10天，省內就有42個村子共83個養豬場爆發非洲豬瘟疫情，累計撲殺529頭豬，總重量將近30公噸。

廣義省山靜鄉（Son Tinh）鄉長鄧春中（Dang XuanTrung）指出，發現疫情後，當地政府立即展開隔離、撲殺及消毒措施，然而，由於獸醫人員不足、轄區幅員廣大，加上疫情迅速擴散，為防疫工作帶來許多挑戰。

中華民國農業部資料顯示，非洲豬瘟急性型致死率達100%，雖然不會傳染人類，但無疫苗可預防，只能靠撲殺、掩埋或化製處理病死豬，防堵病毒擴散，對產業造成嚴重威脅。

病毒可以存活很久，在冷藏肉中100天、冷凍肉中1000天、豬舍中1個月。而且病毒感染快速，豬隻若直接接觸病豬或汙染物、食用病豬製成的廚餘、或是被帶病毒的節肢動物叮咬，都可能感染，會出現皮膚潮紅及廣泛性內臟器官出血症狀。

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