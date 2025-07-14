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日本「熊出沒」頻傳 福島2男遇襲、北海道發布警報

中央社／ 記者戴雅真東京14日專電
日本北海道瀧川市去年10月張貼的警示牌，警告居民附近有熊出沒。(路透)
日本北海道瀧川市去年10月張貼的警示牌，警告居民附近有熊出沒。(路透)

日本福島縣下鄉町的阿賀川沿岸，上午傳出兩名男子遭遇熊攻擊受傷事件，所幸無生命危險。日前在北海道的福島町則是有送報員被棕熊咬死，北海道廳首次發布「棕熊警報」，警消與獵人組隊24小時巡邏，展開獵捕行動。

共同社報導，警方表示，今天上午8時30分左右，福島縣下鄉町的阿賀川沿岸，兩名正在進行野鳥生態調查的30多歲男子遭遇熊襲擊。警署與消防單位表示，兩人被熊咬傷大腿和手腕，送醫後無生命危險。襲擊兩人的熊往山上逃竄，目前尚未被抓獲。

警方表示，兩人受到國土交通省的委託，正在進行猛禽類的生態調查，當時鑽進了河邊的草叢中，結果突然遭遇這頭體長約80公分的熊襲擊。警署已經提醒附近民眾特別留意。

另一方面，北海道南部的福島町，12日發生送報員被熊咬死喪命事件。52歲的送報員佐藤研樹在送報途中遭遇熊襲擊，被拖進樹叢中身亡。

由於發生在住宅區，且有人喪命，基於事件的嚴重程度，北海道町政府首次針對整個福島町發布「棕熊警報」。這是2022年5月實施該制度以來，首次發布3個等級中最高的「警報」層級。棕熊警報於7月12日發布，預定持續1個月至8月11日。

北海道新聞報導，佐藤與母親同住，據他母親表示，兒子12日凌晨1時30分左右出門送報紙，依平時狀況來看，應該在凌晨3時回家，但那天卻遲遲未歸。

母親起了疑心，在3時20分左右開車到事發地點附近尋找，沒有找到人。她在3時45分左右返家查看，佐藤仍舊沒有回來。她於是再次驅車到事發現場，這次發現了停放在那裡的救護車，以及被送上車的佐藤。

佐藤擔任送報員約20年，沒料到會命喪熊爪。母親難過表示，「他當時一定很痛苦，真的太可憐了」。

警方推測，佐藤大約是在凌晨2時50分左右，在一處住宅區被熊攻擊，然後被拖到附近的樹叢中，拖行距離大約有100公尺。佐藤的身體遍佈爪痕，腹部被咬傷，當場身亡。根據推測，襲擊他的熊仍藏匿在附近，警方與獵人決定展開獵捕行動，但迄今仍未捕獲「殺人熊」。

經過一個週末，福島町今天仍維持高度警戒，學童不再自行走路上學，改由家長開車接送。福島小學校長長浦紀華表示，「有好多孩子跟我們說很怕熊，因此我們已經取消戶外活動」。

發布警報期間，當局呼籲居民避免不必要外出，特別是在清晨與傍晚，且必須嚴格處理廚餘，避免吸引熊隻。自10日以來，不少人在當地住宅區及農地目擊到一頭體長約2公尺的棕熊，但目前尚未捕獲。

福島町的捕熊獵人先前是3人一組行動，但從今天開始新增2人，擴編至5人一組，共同執行警戒任務。

警報 福島 北海道

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