敘利亞西部野火蔓延10天 當局：已控制火勢

敘利亞民防局今天表示，西部地區發生野火，大片森林、農田付之一炬，居民被迫撤離，火勢蔓延10天後終於受到控制。

民防局在臉書發聲明表示，昨天「火勢停止蔓延，火災熱點全面受到控制」。現場救火隊正致力為受影響的地區降溫，同時監督是否有火勢重燃的跡象。

野火於沿海的拉塔基亞省（Latakia）爆發，為附近區域帶來嚴重熱浪。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，野火摧毀約100平方公里的林地和農田。

敘利亞緊急事件與災害管理部部長沙雷（Raed al-Saleh）在社群平台Ｘ發文表示，在來自土耳其、約旦、黎巴嫩、卡達和伊拉克的團隊協助下，消防人員已經「全面遏止火勢蔓延，這是控制野火最重要的步驟。」

沙雷昨晚表示：「這已是過去10天來最佳的狀況。」

他也表示：「火勢仍可能受到風力影響，但我們正致力防止火勢再度蔓延。」