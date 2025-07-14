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40多人移民船多明尼加翻覆 搜救隊尋獲第7具遺體

中央社／ 多明尼加首都聖多明哥13日綜合外電報導

一艘載有移民的船隻幾天前在多明尼加東岸翻覆，搜救人員今天尋獲第7具罹難者遺體。生還者表示船上搭載40到50人。

法新社報導，根據多明尼加民防部的緊急應變人員表示，這艘船7月11日沉沒當時，正駛往美國領地波多黎各。

搜救行動已進入第三天。民防部省級指揮官卡斯蒂約（Fernando Castillo）告訴法新社：「我們結束今天的行動時，又發現另一具遺體。」

到目前為止，搜救隊伍找到17名生還者，都是海地和多明尼加籍人士，其中還有一名兒童。

幾名生還者表示，船上當時搭載40至50人，他們在船隻沉沒時，看到其他落海者還存活；但官方無法確認確切搭船人數。

搜救隊伍將於14日恢復搜尋，屆時也會評估救援行動是否要繼續。

遺體 民防 多明尼加

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