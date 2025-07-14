德國「死亡醫生」涉謀殺15病患 檢方：恐只是冰山一角

德國1名涉嫌注射毒針殘忍殺害15名患者的安寧療護醫師今天出庭受審。調查人員懷疑，已曝光的15起謀殺案可能僅是「冰山一角」。

法新社報導，被德國媒體稱為「死亡醫生」、化名約翰尼斯（Johannes M.）的安寧療護醫師被控於2021年9月至2024年7月在柏林（Berlin）工作期間，殺害12名女性和3名男性病患。

根據檢方說法，在這15起案件中，40歲的約翰尼斯「在未經患者同意或其不知情的狀況下，對他們注射「麻醉劑和肌肉鬆弛劑」混和物，這些藥物「導致呼吸驟停，患者在數分鐘內就會死亡」。

報導指，受害者年齡介於25歲至94歲。在其中的5起案件中，約翰尼斯事後還縱火焚燒受害者住宅，以掩蓋罪行。

德國「時代週報」（Die Zeit）報導，去年7月，由於約翰尼斯的多名病患命喪火窟，引來同事懷疑，因此向警方通報，約翰尼斯於隔月被捕。

最初檢方研判約翰尼斯涉及4起殺人案，調查後又發現一連串可疑案件，並於今年4月以15起謀殺案起訴約翰尼斯。

檢方發言人告訴法新社，目前共有96起案件仍在調查中，包括約翰尼斯的岳母身亡一案。

檢方指出，被告「唯一的動機就是想殺人」，並對他求處終身監禁。