快訊

「非常不爽俄國」 川普揚言50天內沒達成協議 將對俄課徵100%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

法新社：南韓醫學生將復課 結束17個月杯葛行動

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
圖為去年南韓京畿道醫學協會的醫師，在示威活動中舉牌抗議政府增加醫學生人數的計畫。歐新社
圖為去年南韓京畿道醫學協會的醫師，在示威活動中舉牌抗議政府增加醫學生人數的計畫。歐新社

大韓醫師協會（Korean Medical Association）今天告訴法新社，數以千計的醫學生在進行長達17個月的杯葛行動之後即將重返校園，讓這場同時看到年輕住院醫師罷工的對峙局面，有部分得以告終。

韓國醫療體系去年初陷入混亂，引爆點是因為時任總統尹錫悅以「填補快速高齡化社會的醫師人力缺口」為由，大幅調高醫學院招生名額

這項政策引發強烈抗議，除了住院醫師自工作崗位出走，醫學生也罷課，這使得全國各地都出現手術取消、醫療服務中斷的現象。

擴招名額後來縮減，並在尹錫悅因短命戒嚴行動遭彈劾後，政府最後於2025年3月宣布凍結招生名額。

大韓醫師協會發言人今天告訴法新社說：「學生已同意返回校園。」發言人補充說，學生何時復課將由各醫學院自行決定。

大韓醫學生協會（Korean Medical Students'Association）在稍早的聲明中表示，醫學生是因認定持續杯葛行動「可能導致醫療體系的根本性崩潰」，所以做出這項決定。

復課的醫學生人數預期達約8300人，但尚未公布具體的時間表。

韓國國務總理金民錫樂見這項決定，昨天在社群媒體臉書（Facebook）發文稱其為「重大進展」，還說總統李在明正在積極商討解決方案。

然而，除了有醫學生發動杯葛，還有約1.2萬名住院醫師去年起罷工，且這1.2萬人有絕大多數至今仍拒絕返回工作崗位。

醫師 醫學院 尹錫悅 名額 南韓

延伸閱讀

監票人員要回戶籍地投票…綠質疑技術杯葛 台中選委會回應了

國防藥學系招生人數12年增3倍 藥師：供需失衡非民眾之福

公費計畫終止釀醫學生名額爭議 學界：恐要其他大學「吐」名額出來

醫學生名額爭議 教育部再反擊：從未突破總量管制

相關新聞

日本「熊出沒」頻傳 福島2男遇襲、北海道發布警報

日本福島縣下鄉町的阿賀川沿岸，上午傳出兩名男子遭遇熊攻擊受傷事件，所幸無生命危險。日前在北海道的福島町則是有送報員被棕熊...

法新社：南韓醫學生將復課 結束17個月杯葛行動

大韓醫師協會（Korean Medical Association）今天告訴法新社，數以千計的醫學生在進行長達17個月的...

未成年陪酒、遭性騷是家常便飯 前舞妓勇揭「奴隸制度」：被迫接受包養

根據日媒「AERA DIGITAL」報導，一名前舞妓揭露了日本舞妓制度背後長期存在的女性人權問題，直指那是「現代的奴隸制度」。26歲的桐貴清羽（化名）在小學時便嚮往進入偶像團體，之後投入日本傳統舞蹈，中學畢業後因母親友人建議前往京都花街成為舞妓。進入舞妓們一起生活的「置屋」後，她並未與對方簽約，只交出履歷、接受簡單面試和口頭說明。

影／芬蘭總統偷參加三鐵奪亞軍！成績超驚人 優雅完賽畫面曝

瑞典先驅報報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）日前用姓名縮寫「AS」的化名，參加鐵人三項勇奪亞軍佳績，...

電玩即政治！曾被忽略的「女性玩家」性別經驗

「女性與少數族裔的玩家、遊戲工作者，是否有機會確實地被看見？是否有更包容的環境？怎麼樣才稱得上足夠？」

傳印航空難機長情緒不穩！多名同事爆料 外媒曝「本要提早退休」

根據印度航空260死空難初步調查報告，由於發動機的燃油流量開關被關閉，導致起飛後明顯失去推力，目前調查已轉向人為因素。每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。