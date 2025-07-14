紐西蘭南島暴雨釀水患走山 部分道路學校仍關閉
紐西蘭南島北端的塔斯曼（Tasman）與納爾遜（Nelson）地區週末降下暴雨，引發水患和走山，居民被迫撤離。當地今天開始清理積水，部分學校與道路仍然關閉。
路透社報導，紐西蘭南島北部地區在兩週內二度遭遇強降雨。
塔斯曼市長金恩（Tim King）向紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）表示，約有40人在緊急避難所過夜，但更多人因房屋受損而暫住朋友家中。
金恩表示：「我注意到有數以百計房屋進出非常困難，甚至根本無法待在屋內。」
當地緊急部門表示，救援小組昨天已對受水患影響地區的417處房屋進行評估，計劃今天勘查另外413處。
當局表示，水患導致多所學校停課，51條道路封閉。
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