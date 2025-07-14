聽新聞
0:00 / 0:00
影／這國總統偷參加三鐵奪亞軍！成績超驚人 優雅完賽畫面曝
瑞典先驅報報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）日前用姓名縮寫「AS」的化名，參加鐵人三項勇奪亞軍佳績，僅用1小時4分19秒就完成750公尺游泳、20公里自行車以及5公里跑步。套用一句流行語，史塔布簡直就是「被政治耽誤的運動健將」。
史塔布於當地時間11日參加在芬蘭約羅伊寧（Joroinen）的三鐵短距離賽，並且使用本名縮寫「AS」報名參賽。
根據芬蘭晚間新聞（Ilta-Sanomat）描述，參賽名單出現「AS」時，現場便傳出史塔布可能參賽的說法，隨後這項消息被證實。
現在57歲的史塔布，順利完成750公尺游泳、20公里自行車與5公里跑步的賽程，總計耗時1小時4分19秒，最終在男子組中獲得第2名佳績。當天男子組參賽者逾百人，其中僅45人完賽。
史塔布曾在2023年參加「鐵人70.3世界錦標賽」，並在50歲以上分組中取得第15名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言