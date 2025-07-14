影／這國總統偷參加三鐵奪亞軍！成績超驚人 優雅完賽畫面曝

瑞典先驅報報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）日前用姓名縮寫「AS」的化名，參加鐵人三項勇奪亞軍佳績，僅用1小時4分19秒就完成750公尺游泳、20公里自行車以及5公里跑步。套用一句流行語，史塔布簡直就是「被政治耽誤的運動健將」。

史塔布於當地時間11日參加在芬蘭約羅伊寧（Joroinen）的三鐵短距離賽，並且使用本名縮寫「AS」報名參賽。

根據芬蘭晚間新聞（Ilta-Sanomat）描述，參賽名單出現「AS」時，現場便傳出史塔布可能參賽的說法，隨後這項消息被證實。

現在57歲的史塔布，順利完成750公尺游泳、20公里自行車與5公里跑步的賽程，總計耗時1小時4分19秒，最終在男子組中獲得第2名佳績。當天男子組參賽者逾百人，其中僅45人完賽。

史塔布曾在2023年參加「鐵人70.3世界錦標賽」，並在50歲以上分組中取得第15名。

❗️🇫🇮Finnish President Alexander Stubb came in second place in a triathlon competition, in which he participated incognito under the pseudonym AS, - Ilta-Sanomat



His name was announced after the finish line.



He swam 750 meters, cycled 20 kilometers and ran five kilometers in… pic.twitter.com/8W1J68G5BN — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) 2025年7月12日