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紐西蘭招徠國際學生 盼2034年經濟貢獻規模翻倍

中央社／ 威靈頓14日綜合外電報導

紐西蘭政府今天公布一項計畫，目標是在2034年前將國際教育市場規模翻倍達72億紐元（約新台幣1291億元），其中包括放寬對國際學生在學期間打工的相關規定。

教育部長史丹福（Erica Stanford）聲明指出，自2023年以來，國際學生入學人數一直穩步增長，政府希望「加強推動這樣的成長趨勢」。

她又說：「短期內，紐西蘭教育國際推廣局（Education New Zealand）將把推廣重點放在成長潛力最大的市場上。」

路透社報導，目前國際教育市場對紐西蘭經濟貢獻達36億紐元，政府希望在未來10年內將這個數字翻倍達72億紐元，盼國際學生入學人數從2024年的8萬3700人增長到2027年的10萬5000人，到2034年達11萬9000人。

紐西蘭表示，為了鼓勵更多國際學生來紐西蘭，計劃讓符合資格的國際學生每週允許工作時數從現行的20小時增加到25小時，並擴大國際學生在紐西蘭求學期間的工作範圍。

紐西蘭 國際學生

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