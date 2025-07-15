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遠距不吃香了？日本想進辦公室上班族變多 「十年一遇」天氣成關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
辦公室強冷的冷氣是夏季辦公的吸引力之一。示意圖／ingimage
辦公室強冷的冷氣是夏季辦公的吸引力之一。示意圖／ingimage

根據日媒「Yahoo Japan」中的橫山信弘經營管理專欄分享，今年夏季日本各地持續受到超高溫侵襲，光是6月30日當天，全日本就有超過百處出現攝氏35度以上的高溫，7月更被形容是「十年一遇」的酷熱天氣。雖然政府與地方推廣在家工作、彈性上班等預防中暑措施，不少企業也加強遠距辦公制度，但卻有越來越多上班族，反而選擇回辦公室上班。

根據日本人力公司Job總研公布的調查，有高達74.6%的受訪者今年夏天偏向「到辦公室」上班，其中多達77.6%是因公司要求。而在2023年調查中，辦公室派僅占68.6%。可見隨著疫情趨緩，企業與員工對重返職場的接受度正在逐年提高。

不過到辦公室上班意願增強的主因之一是辦公室的冷氣夠強、不用自掏腰包付電費。調查顯示，有39.5%的受訪者表示喜歡辦公室的涼爽環境，22.2%則坦言省電費是主要動機。有網友說：「在家又熱又悶，公司冷氣強到像冷凍庫，當然寧願去辦公室避暑」。不過，支持遠距的也不在少數。約24.1%表示「非常希望遠距」，相較2023年的14.9%明顯成長。主因是通勤麻煩、天氣太熱出門會爆汗等。

雖然出現兩極化趨勢，但調查中也指出，有67.5%的受訪者認為職場的抗暑措施不夠完善。調查單位建議企業應針對不同工作型態提供支援，例如對到辦公室者可配發降溫小物、拉長休息時間，對遠距工作族則可補助電費，以協助面對極端氣候與物價上漲的雙重壓力。

高溫 省電 極端氣候 日本 居家上班 在家工作 上班族

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