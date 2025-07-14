日本88歲獨居婆婆中暑亡 開冷氣「1錯誤動作」致異常高溫、家人發現太遲

夏日炎炎，當然要開冷氣消暑。日本1名八旬獨居老婦近日失去聯絡，家人擔心下前往其住所了解，卻發現房內暖氣處於開啟狀態，導致室溫很高，老婦則昏迷屋內，送院搶救後證實不治。警方經調查後，初步相信女死者想開冷氣，可能操作錯誤而開錯暖氣，導致室內過熱，繼而中暑死亡。

老婦暈倒房內送院不治

事件發生在栃木縣日光市，88歲老婦目前獨居，其家人住在較遠位置。老婦於7月5日晚上8時後開始失聯，家人擔心不已，於是上門了解，驚見老婦倒在房內，於是報案，老婦送院搶救無效。

死者疑誤開暖氣

老婦家人協助調查時表示，房內暖氣離奇開啟，室溫頗高，警方懷疑女死者想開啟冷氣機，但有機會出現失誤，死者開錯暖氣，因而中暑死亡。

縣內40人中暑送院

這是縣內今年以來首次發生中暑死亡事件，根據縣政府資料，從7月5日至7日下午4時，縣內共有40人因中暑而被送往醫院，包括該名老婦，其中13人屬於中度中暑，26人情況輕微。縣政府提醒民眾適時使用冷氣機、經常休息和補充水分等，同時呼籲重新檢查冷氣機設定，確保不會意外設定為暖氣模式。

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文章授權轉載自《香港01》